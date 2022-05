“Vogliamo dare orgoglio a questa nazione. Spero di farlo con il centrodestra, ma lo faremo comunque”. Giorgia Meloni chiude così la convention di tre giorni di Fratelli d’Italia a Milano. Ai giornalisti assicura di non voler far polemiche con gli alleati, ma nel comizio lancia la sfida ai compagni di coalizione. E avverte: “Se si sta da questa parte, l’alleanza non può avere porte girevoli: si vince e si perde insieme e non ci si allea con i nostri avversari”