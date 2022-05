“Le coalizioni vengono dopo, prima ci sono le elezioni. Chi ha più voti guida la macchina dunque non possiamo pensare prima a cosa farà Berlusconi o Salvini anche perché capire quello che il leader leghista fa è diventato un problema serio”. Lo ha detto il consigliere comunale di Milano Vittorio Feltri prima di intervenire sul palco della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. “Un partito politico come il nostro che adesso è il primo se non punta a governare che cosa deve fare – ha concluso Feltri – andare a raccogliere castagne?”