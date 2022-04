Disservizi dei pagamenti con bancomat e carte di credito sono stati segnalati questa mattina in tutta Italia. Come confermano molti utenti sulle piattaforme social, le transazioni non funzionavano in molti negozi e supermercati, che hanno avvisato la clientela dell’impossibilità di saldare il conto con moneta elettronica. I disagi hanno riguardato il circuito Nexi, che ha confermato come si siano verificati problemi tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d’Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte Visa, Mastercard e Maestro.

Dal gruppo fanno sapere che le cause sono ancora oggetto di approfondimento ma sono probabilmente dipese da un problema tecnico legato a uno dei partner tecnologici con cui Nexi collabora nella gestione della transazione. Si esclude un attacco hacker.