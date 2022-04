Sono almeno 13 le persone rimaste ferite nella sparatoria della metropolitana di New York, alla stazione di Brooklyn. In alcuni video condivisi sui social network si vede la fuga dei passeggeri dal vagone pieno di fumo e i feriti soccorsi dagli altri viaggiatori. Secondo i media locali, il sospettato, attualmente ricercato, era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority e aveva una tuta arancione. La polizia, secondo quanto riferiscono fonti citate dall’emittente Nbc News, sta cercando un uomo alto circa 1 metro e 60, che pesa circa 80 chili e indossa possibilmente una maschera antigas