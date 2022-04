Paura nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano diversi feriti in una stazione della metro a Brooklyn a causa di una sparatoria. Secondo Abc news, che cita fonti di polizia, le persone sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord. Non è chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights. Ecco le prime immagini dai social.

Video Instagram/angry_yeti