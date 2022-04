Un uomo della provincia di Milano è stato fermato mentre guidava una Ferrari Roma nonostante gli avessero sospeso la patente dal 2008 per l’azzeramento dei punti. La scoperta è stata fatta al casello di Riccione, durante un normale controllo in un posto di blocco, dagli agenti della Guardia di Finanzia, che hanno fatto accostare la macchina da oltre 200mila euro. Il guidatore, che in passato aveva violato più volte il codice della strada, dovrà pagare una multa da 8mila euro, con il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Era in compagnia di una donna che, provvista di patente regolare, è stata autorizzare a riportare la vettura fino a casa.