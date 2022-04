Sono 53.588 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il dato come sempre risente della giornata festiva, in cui si fanno meno tamponi (364.182 contro i 477.041 di ieri). Il tasso di positività è al 14,7%, sostanzialmente stabile. Le vittime sono state 118, in calo rispetto alle 129 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila – 10.017, 68 in più in un giorno – e sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate (42) e uscite. Il confronto rispetto a domenica scorsa conferma però un trend di aumento degli ingressi in rianimazione, che che una settimana fa erano stati 40. Tra lunedì e oggi gli ingressi sono stati 342 contro i 308 della settimana prima.

Il Lazio è in testa per nuovi casi scoperti oggi, 6.533, seguito da Campania e Lombardia. La Sicilia ha però il maggior numero di attualmente positivi, 187mila su un totale italiano di 1.284.016, 6.405 in più di ieri. In totale sono 14.845.815 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre i morti salgono a 159.784. I guariti sono 13.402.015 in totale, 48.486 nelle ultime 24 ore.