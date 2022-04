Il secondo mondiale di calcio consecutivo senza l’Italia comincerà il 21 novembre 2022, con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Lo ha stabilito il sorteggio della rassegna iridata effettuato al Doha Exhibition and Convention Center, che ha disegnato la composizione degli 8 gironi, in attesa di conoscere anche le ultime 3 squadre partecipanti a Qatar 2022. Il gruppo di ferro è quello con la lettera E: la Germania è stata infatti sorteggiata nello stesso girone della Spagna, sarà questa la prima sfida tra big del calcio mondiale.

Il gruppo A, proprio per la presenza del Qatar, è quello sulla carta più debole: un’occasione per l’Olanda, soprattutto per il Senegal. Il sorteggio ha inserito Iran e Stati Uniti nel gruppo B in cui è testa di serie l’Inghilterra vice campione d’Europa. Confronti tra nazionali europee anche tra Belgio e Croazia (gruppo F) e tra Francia e Danimarca (girone D). Il Brasile è la testa di serie del gruppo G, uno dei più equilibrati con Serbia, Svizzera e Camerun. Ecco tutti i gironi:

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, vincente Galles-Scozia/Ucraina

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, vincente Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, vincente Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud