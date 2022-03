Il dialogo con il Pd è sempre stato “corretto, sincero e autentico” ma “mi dispiace” se su questo fronte (quello della “corsa al riarmo” ndr.) “non ci troviamo sulla stessa posizione: avremo modo di discuterne”. Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa parlando della diversa posizione dei dem sull’aumento delle spese per la difesa. “Vogliamo che in sede governativa e parlamentare si discuta di questo tema – ha aggiunto – Se il Pd sarà al nostro fianco ci farà molto piacere, se la penserà diversamente ne prenderemo atto. Se sul salario minimo il Pd sarà con noi ci farà molto piacere, se dovesse orientarsi diversamente ne prenderemo atto”.

L’ex presidente del Consiglio rispondendo a una domanda ha poi precisato: “Una lista Conte? Non lavoro per una lista Conte, lavoro per il Movimento 5 stelle”.