L’annuncio della malattia tra le lacrime, poi il silenzio, quindi, lunedì sera, poche righe su Instagram per dire che “domani sarà una giornata importante”. Quella “giornata importante” è stata ieri: Fedez è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato anche operato. A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui il cantante marito di Chiara Ferragni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: “I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico“, scrive il quotidiano di via Solferino. E Ferragni, a poche ore dalla notizia dell’intervento, torna sui social per gli auguri alla piccola Vittoria: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”. Le foto di grande tenerezza mostrano la bella famiglia Lucia Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)