La 25enne australiana Ashleigh Barty, tre volte vincitrice del Grande Slam, ha intenzione di ritirarsi dal tennis per “inseguire altri sogni”. Barty lo ha annunciato in un video su Instagram: “Sono esausta. Ho dato assolutamente tutto quello che potevo a questo bellissimo sport del tennis e sono davvero felice “.

Lo scorso gennaio era stata la prima dopo 44 anni a vincere, in casa, un titolo singolare agli Australian Open. Sei mesi prima aveva vinto un titolo femminile a Wimbledon, prima australiana dopo 41 anni: “Riuscire a vincere Wimbledon, che era il mio sogno, l’unico vero sogno che volevo nel tennis, ha davvero cambiato le mie prospettive”.

Nel video in cui annuncia di ritirarsi, la tennista ha detto all’ex compagna di doppio Casey Dellacqua di aver perso la “spinta fisica, il desiderio emotivo” e tutto quello che serve per “sfidare se stessa ai massimi livelli”. Nel 2019 aveva vinto anche l’Open di Francia. Barty aveva già in passato preso una pausa dal tennis, a 18 anni: “So di averlo fatto prima” dice la campionessa, ma dichiara di aver chiuso con questo sport “con una sensazione molto diversa”.

La tennista originaria di Ipswich, nel Queensland, è stata la giocatrice numero uno nella classifica Wta per 114 settimane consecutive: ha mantenuto la quarta serie più lunga dopo Steffi Graf, Serena Williams e Martina Navratilova, rimanendo in cima alla classifica per 121 settimane. Nella sua carriera, Barty ha vinto 15 titoli in singolare e 12 in doppio, guadagnando un montepremi totale del valore di quasi 24 milioni di dollari.

Steve Simon, numero uno della Wta (Women’s Tennis Association) ha definito Barty “una delle più grandi campionesse” del tour femminile e ha augurato all’australiana “solo il meglio”. Anche il primo ministro australiano Scott Morrison si è rivolto alla campionessa in un tweet, ringraziandola per aver “ispirato una nazione”: “A nome di tutti gli australiani” ha detto Morrison, “auguro tutto il meglio a te e al tuo fidanzato Garry per il tuo matrimonio e una nuova vita insieme”.