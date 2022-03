Ieri 21 marzo è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. 3.236.000 gli spettatori incollati alla tv (pari al 23.25% di share) per il reality condotto da Ilary Blasi e con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Proprio quest’ultima è stata la protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Mentre l’inviato in Honduras Alvin stava presentando la Palapa (“il cuore pulsante dell’Isola”), Luxuria ha detto: “Rivedere la Palapa è molto emozionante, lì succedono tante cose”, ha esordito lei per poi essere interrotta, forse anche a causa dei tempi lunghi di collegamento tra Italia e Honduras. “Ilary se ci siete io vorrei annunciare le coppie”, ha affermato Alvin.

Quindi Luxuria – che vinse il reality nel 2008 – ha provato a continuare: “Sì, vorrei solo dire una cosa. Ovvero che in questo momento mi viene in mente una persona con cui ho condiviso l’Isola e che non c’è per il primo anno: volevo ricordare Rossano Rubicondi“. “È vero”, ha detto la conduttrice per poi dare la parola all’inviato. “Sì, dicevo che abbiamo tempi stretti. Dunque farei entrare la prima coppia”, ha quindi risposto Alvin facendo velocemente proseguire il gioco.

Rossano Rubicondi, volto tv, modello e quarto marito di Ivana Trump, è morto a 49 anni la sera del 29 ottobre 2021. La morte a causa di un melanoma. Era malato da tempo. 4 i film per cinema e 2 i lavori televisivi a cui ha partecipato. Più numerosi, invece, i programmi televisivi. Tra questi, appunto, l’Isola dei Famosi. Dapprima alla sesta edizione, condotta da Simona Ventura su Rai 2. Poi, nel 2010 come inviato e infine nel 2012 di nuovo in veste di concorrente.