“L’idea principale di Vladimir Putin è quella di ristabilire il controllo sulle ex repubbliche sovietiche. In realtà è fissato su questa idea, vuole ristabilire il dominio russo. Con la rivoluzione di piazza Maiden ha subito un duro colpo e ne ha risentito”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, l’ex collaboratore di Vladimir Putin, e da anni consigliere politico di Aleksej Navalny, principale oppositore del presidente russo, Vladimir Milov. Prima consigliere energetico e poi viceministro tra il ’97 e il 2002, Milov ha confermato che “l’Ucraina è chiave per i suoi progetti. È pronto a tutto, persino a coinvolgere anche altri Paesi”.

Video La7