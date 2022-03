A Lord Young, membro della Camera dei Lord del Regno Unito, è stato impedito di partecipare alla discussione parlamentare in corso. “Lei ha dormito durante l’intero discorso del ministro tanto che ho dovuto mandarle una nota per farla svegliare dall’usciere”, ha detto Olivia Caroline Bloomfield, baronessa Bloomfield di Hinton Waldrist. Come si vede nel video, Lord Young dorme profondamente per diversi minuti.