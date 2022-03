Nella settimana in cui il consiglio comunale di Orbetello (Grosseto) approva una mozione per intitolare l’ex idroscalo a Italo Balbo, il ministero della Difesa decide di rimuovere dagli aerei di Stato i riferimenti al gerarca fascista di Ferrara. Gli aerei della flotta di Stato, indica il ministero, “torneranno a esibire sulle proprie carlinghe i soli emblemi della Forza Armata di appartenenza, le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento. Rimosso quindi il nome di Balbo e ogni altro riferimento che esuli dai requisiti di identificazione richiesti in ambito internazionale”.

Pochi giorni fa era arrivato l’appello di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ai ministri originari di Ferrara, Dario Franceschini e Patrizio Bianchi, per far rimuovere l’intitolazione a Balbo dell’Airbus del 31esimo Stormo: “Non bastava la decisione vergognosa della destra a Orbetello. Guerini, da democratico e antifascista, faccia rimuovere quel nome da un velivolo che porta nel mondo le Istituzioni del nostro Paese.”