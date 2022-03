“Accogliamo bambini da tutta l’Ucraina ma non possiamo tenerli qui, in questo momento non possiamo aiutare tutti i bambini, non possiamo dar loro un trattamento speciale”. Olena Koslova, direttore medico dell’Ospedale Pediatrico di Leopoli, racconta la situazione nel suo nosocomio specializzato in cure per i bambini malati di cancro. Koslova sottolinea che al momento stanno garantendo a tutti un primo soccorso che, spesso, coinvolge anche le famiglie. Ma poi “cerchiamo di organizzarci” con i governi, ucraino polacco e quelli esteri, per far sì che i bambini “vengano inviati un altro Paese” ed effettuino lì le cure necessarie.