La Russia non si è presentata all”udienza sulla guerra in Ucraina all’Aja presso il tribunale superiore delle Nazioni Unite. “La corte si rammarica della mancata apparizione della Federazione Russa in questo procedimento orale”, ha detto il presidente della Corte Internazionale di Giustizia Joan Donoghue. “Il fatto che i seggi della Russia siano vuoti parla chiaro. Non sono qui in questo tribunale, sono su un campo di battaglia, a condurre una guerra aggressiva contro il mio paese. Non è l’Ucraina che commette un genocidio. È la Russia, la sua leadership politica e il suo personale militare che commettono crimini contro l’umanità e crimini di guerra sul territorio dell’Ucraina”, ha aggiunto Anton Korynevych, rappresentante dell’Ucraina alla Corte Internazionale di Giustizia.