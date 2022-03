Fabrizio Corona pronto per combattere in Ucraina. Lo ha affermato lo stesso ex re dei paparazzi in un post pubblicato su Instagram il 1 marzo scorso. “Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria“, ha scritto Corona commentando una dichiarazione di Volodymyr Zelensky. Il 47enne ha rilanciato l’appello con cui il premier ucraino ha invitato europei e altri cittadini del mondo ad “arruolarsi”. Ennesima provocazione dell’ex marito di Nina Moric? Pare di sì. Come riportato da TPI, al momento Fabrizio Corona sta scontando la pena di un anno di detenzione domiciliare, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, e deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione dopo la condanna.

