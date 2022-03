Elisabetta Gregoraci sta male e ha difficoltà a dormire la notte. Stando a quanto riportato da numerosi siti di gossip, l’ex moglie di Flavio Briatore di recente si è sfogata via Instagram story e ha ammesso che l’attuale situazione in Ucraina l’ha resa più “fragile, preoccupata e triste”. La showgirl 42enne ha poi spiegato: “Ho gli incubi la notte. Vi dico la verità, mi vedete sempre sorridente e positiva, è giusto che sia così, però devo essere sincera, sono giornate in cui sono ‘down’, sono molto preoccupata”.

Poi l’ex gieffina ha aggiunto: “Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzato. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male”. E infine ha concluso: “Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto”