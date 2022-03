Un treno stracolmo, pronto a partire dalla stazione di Kiev in direzione Moldavia. Sul convoglio rimangono solo posti in piedi. Il confine dell’Ucraina con la Moldavia al momento è quello meno affollato e per questo la gente che tenta di fuggire dalla capitale verso la quale si stanno avvicinando le truppe russe, sta scegliendo non solo i treni per Leopoli – nell’Ovest del Paese, vicino a Polonia e Ungheria -, ma appunto anche verso Sud-Sud Ovest.