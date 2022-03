“Si andrà verso il no alla no-fly zone perché questo coinvolgerebbe i Paesi della Nato in un conflitto ancora più grande e devastante a livello continentale e questo noi non vogliamo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della riunione straordinaria a Bruxelles di Nato, G7 e Unione europea sulla guerra in Ucraina. “Come Nato abbiamo l’obiettivo di portare Putin al tavolo per trovare una soluzione”.