Violenta esplosione vicino alla stazione dei treni nella zona sud di Kiev. Poco prima delle 21, un missile ha colpito l’area di fronte alla stazione, dove erano state evacuate migliaia di persone, tra donne e bambini. Al momento non è ancora chiaro se ci siano state delle vittime. L’edificio, come si vede dal video, ha riportato, in ogni caso, pochi danni.

Video Twitter