Tutti i tifosi del Benfica si sono alzati in piedi per applaudirlo al suo ingresso in campo e lui, Roman Yaremchuk, non ha retto l’emozione. Il calciatore ucraino si è commosso, non riuscendo a trattenere le lacrime dopo essere entrato in campo al 61esimo della partita disputata dal Benfica contro il Guimares allo stadio Da Luz, disputata il 27 febbraio.