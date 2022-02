Oliviero Toscani conosce il mondo della moda, in modo profondo. E ne conosce le dinamiche. Ma stavolta non accetta quello che sta accadendo, come ha detto all’Adnkronos: “Da una parte c’è quello che sta succedendo a Kiev e dall’altra, a Milano, fanno le sfilate di moda. Là fanno le sfilate dei morti e qua fanno quelle di moda. C’è un menefreghismo tremendo, ci interessiamo solo al livello dei social, solo da questo punto di vista”. Il fotografo si rifersice alla Milano Fashion Week, che in questi giorni è “in scena” a Milano. Non solo, Toscani ha usato parole durissime su Putin che ha definito “un pericolo, alla fine il problema è sempre quello di un individuo… Si tengano il loro gas, anzi scoppino con il loro gas. Preferisco andare a piedi democraticamente che in macchina in dittatura. Che si tengano quindi anche la benzina. Preferisco essere senza gas, al freddo in una democrazia che avere il gas in una dittatura”.