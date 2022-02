La caccia agli amici di Putin in Italia non risparmia neppure il direttore d’orchestra russo che il “liberale” Sala vuole cacciare dalla Scala perché non si dissocia dal suo presidente. La tesi dominante degli “atlantisti” è che gli amici di Putin sono i “sovranisti”: Salvini, Meloni e ovviamente i 5Stelle. Senza dimenticare Al Bano e […]

Le lacrime e lo sfogo Zelensky fulmina Draghi: “Ora cambio l’agenda della guerra per parlargli” Il premier si commuove in Aula citandolo, ma il presidente ucraino lo irride su Twitter Di Salvatore Cannavò

Fronte italiano Letta si mette l’elmetto, Salvini invece “prega” Nel giro di una mattinata, le coordinate della politica italiana si ribaltano: Enrico Letta indossa l’armatura e l’elmetto e chiede aiuti militari per difendere l’Ucraina, Matteo Salvini invece per una volta mostra umanità e compassione chiedendo “corridoi umanitari” per accogliere “i profughi ucraini”. Ruota intorno a questi due interventi, apparentemente contrapposti, il dibattito di ieri […] Di Giacomo Salvini

Gli ostacoli Più carbone? Senza gas c’è solo il taglio dei consumi Il premier e lo stop alle forniture russe – Riaprire le vecchie centrali è difficile. I gasdotti sono quasi saturi e le rinnovabili ferme Di Virginia Della Sala

Il virus Il Tar: “Gli agenti non vaccinati han diritto a metà stipendio” Roma – I giudici confermano lo stop per le guardie carcerarie sospese a zero retribuzione: “Necessario bilanciare i valori costituzionali” Di Alessandro Mantovani

Nipote di Santapaola Tolto 41-bis al boss che uccise Fava: “Non più temibile” “Aver revocato il regime di massima sicurezza del 41-bis a un capomafia del rango di Aldo Ercolano, ignorando le indicazioni contrarie espresse dalle Dda e dalla Dia, rappresenta un assist agli interessi di Cosa nostra. Mi auguro che il ministro della Giustizia Marta Cartabia intervenga”. Lo afferma Claudio Fava, presidente della commissione antimafia siciliana e […] Di Saul Caia

Manifestazioni Piazze piene: tornano i pacifisti In Tutta italia – A Bologna e Roma, oggi raduni a Milano, Firenze e Napoli Di Gianluca Roselli

Missione impossibile Referendum Giustizia, Lega e Radicali senza soldi e spot: il quorum è a rischio “Abbiamo sbagliato a non presentare le firme a ottobre, adesso ce ne stiamo rendendo conto…”. Dai piani alti di via Bellerio il referendum sulla giustizia non viene solo visto come un’opportunità per rilanciarsi. Adesso è fonte di preoccupazione. Perché, dopo l’ammissibilità della Corte Costituzionale di cinque quesiti su sei, Matteo Salvini ha dato mandato ai […] Di Giacomo Salvini

“Contingente covid” “Scuola, in 70mila rischiano di finire senza contratto” “Il 31 marzo più di 70 mila persone rischiano di non avere più il contratto di lavoro”. A lanciare questo allarme è la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. Stiamo parlando di insegnanti, collaboratori scolastici e personale amministrativo definito “contingente Covid”, persone che sono state assunte per tamponare l’emergenza pandemica nelle aule: di fronte alla […] Di Alex Corlazzoli

Amarcord “Scappare dai giudici è una vergogna” C’era una volta – Il Pd che aiuta Matteo, 11 anni fa s’infuriava per il conflitto d’attribuzione di B. Di To. Ro.

A chi si rivolge la Ue Azerbaigian e Usa, neanche il Gnl può rimpiazzare Mosca Il mercato – I produttori mondiali di metano liquido non ne hanno abbastanza da vendere nell’immediato Di Stefano Vergine

“Bilanci aggiustati” Crediti Mps, la Procura di Milano alza il tiro. Tra i nuovi 7 indagati anche Morelli e Tononi Fa un balzo avanti l’indagine milanese su 11 miliardi di crediti deteriorati che, per l’accusa, non sarebbero stati contabilizzati correttamente nei conti di Mps. Lo si legge nella richiesta di proroga d’indagine arrivata al gip Guido Salvini. Agli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola (che nel filone sui derivati Alexandria e Santorini sono stati […] Di Nicola Borzi e Davide Milosa

Procura di Catanzaro “Tutelare Gratteri, è sotto attacco”: Area invoca il Csm Aprire una pratica a tutela di Nicola Gratteri e di tutti i pm di Catanzaro. L’hanno chiesta i 5 consiglieri al Csm di Area, la corrente progressista. “Da alcune settimane – si legge nella richiesta al Comitato di presidenza – è in atto una quotidiana campagna di stampa nei confronti dei magistrati di Catanzaro, che […] Di Antonella Mascali

Bari, il processo a B. Escort, l’ex autista di Lavitola: “Buste chiuse da Grazioli” “Da Palazzo Grazioli ho preso buste chiuse, formato A4. Credo contenessero documenti: non le ho mai aperte”. Lo ha riferito Rafael Manuel Chavez, ex autista e fattorino di Valter Lavitola, ascoltato ieri mattina in aula come testimone al processo che vede alla sbarra Silvio Berlusconi con l’accusa di aver pagato l’imprenditore Gianpaolo Tarantini per mentire […] Di Francesco Casula

L’imprenditore delle Ffp2 La Cassazione assolve Ieffi: “Non fu turbativa” Assolto dopo due condanne. La Corte di Cassazione ha sollevato l’imprenditore Antonello Ieffi dalle accuse di turbativa d’asta, indagato dalla Procura di Roma su un lotto di gara Consip da 15,8 milioni euro per l’acquisto e la fornitura di 3 milioni di mascherine mai arrivate in Italia. I supremi giudici hanno annullato senza rinvio “perché […] Di V.B.

“Prometteva incarichi” Puglia, altro assessore indagato in Regione L’assessore al Personale della Regione Puglia, Giovanni Francesco Stea, è indagato per concorso in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bari per fatti risalenti al 2019, quando Stea era assessore all’Ambiente. L’inchiesta è relativa a controversie in corso tra la Regione e un’azienda che si occupava della […] Di RQuotidiano

Il fratello della senatrice Ostia, l’Appello riduce pena a Claudio Cirinnà Ridotta in Appello la condanna per Claudio Cirinnà e assolto il figlio Riccardo. I due, fratello e nipote della senatrice Monica Cirinnà, del tutto estranea all’inchiesta, erano tra i 28 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare del luglio 2020 in seguito all’indagine della Dda di Roma che aveva smantellato la famiglia Senese, tra cui il capo […] Di RQuotidiano

Il processo Strage Bologna, chiesti ergastolo e isolamento per Paolo Bellini La Procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo, con isolamento diurno di tre anni, per Paolo Bellini, accusato di essere uno degli autori della strage del 1980 alla stazione di Bologna. Contro l’ex terrorista di Avanguardia nazionale, secondo i Pg Nicola Proto e Umberto Palma, ci sono “macigni probatori”. In particolare un video, girato la […] Di Sarah Buono

Reggio Calabria Falcomatà, sindaco sospeso: respinto ricorso sulla Severino Il tribunale civile di Reggio Calabria ha confermato la sospensione di Giuseppe Falcomatà (Pd) da sindaco di Reggio Calabria. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato contro i decreti del prefetto che, a novembre, a causa della legge Severino lo aveva sospeso in seguito alla condanna rimediata al termine del processo “Miramare” a un anno […] Di RQuotidiano

La coppia italiana “Qui per adottare due bambine: le bombe hanno infranto il sogno” Ci sono momenti in cui la piccola storia e la grande storia si sovrappongono. Per una coppia di commercialisti cinquantenni del centro Italia questa coincidenza è risultata inizialmente positiva per trasformarsi in poche ore in una catastrofe che sta distruggendo il sogno di una vita. Da 8 anni stanno tentando di adottare una coppia di […] Di Roberta Zunini

Trattativa Pechino vuole l’avvio dei colloqui: “Trovate un accordo con Kiev” Forse Minsk, forse Varsavia. Prima di interrompere del tutto i contatti con i russi, ieri Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, aveva proposto che i colloqui per la pace si svolgessero nel bastione Nato, in Polonia, e non sotto l’egida del caudillo bielorusso Aleksandr Lukashenko, come aveva proposto il Cremlino. A discutere “lo status […] Di Michela A.G. Iaccarino

L’analisi Una guerra nata dalle troppe bugie Le ragioni del conflitto – La prevedibile aggressione russa e la cecità di Stati Uniti e Unione europea. Ecco perché cominciare ad ammettere i nostri errori è il primo punto per costruire la pace Di Barbara Spinelli

In sala da giovedì Pipistrello rock: “Batman” La versione di Dc Comics – Cento milioni di budget Di Federico Pontiggia

Cinema Con “Il legionario” il conflitto razziale ora è dentro casa È la storia di un celerino di colore che deve sgomberare il suo palazzo Di Federico Pontiggia

In sala “Belfast”, lettera d’amore di Branagh alla sua città Il film (candidato a 7 Oscar) è emozionante, ma non riesce a trasformare il ricordo in un racconto cinematografico Di Anna Maria Pasetti

Teatro “Un inadeguato” di successo: Salce L’attore torna con la seconda parte di “Mumble Mumble”: una commedia amara tra amore e morte Di Camilla Tagliabue

Il personaggio Professione reporter: così Bob Capa diventò il più incisivo fotografo di guerra Ebbe una vita spericolata fino all’ultimo, Robert Capa (1913-1954), fino a quando mise un piede su una mina fatale a sud-est di Hanoi. E pensare che quando il giovane ungherese Endre ErnoőFriedman – questo il suo vero nome – si trasferisce diciassettenne a Berlino per studiare scienze politiche non sospetta che diventerà il primo foreporter […] Di Angelo Molica Franco

Libri Il “Primo sangue” (di papà) non mente Non c’è stagione editoriale senza una nuova commedia gotica di Amélie Nothomb. Da trent’anni esatti l’autrice belga timbra il cartellino in libreria con i suoi peculiari volumi sottili, perfetti per ingannare il tempo in un viaggio di sola andata. Anche Primo sangue, fresco di stampa per Voland, si snoda lungo un centinaio di pagine. In […] Di Crocifisso Dentello

In altre parole “Provo sempre dolore da dentro prima di scrivere” Eshkol Nevo – Lunedì l’israeliano è a Bologna per una “lectio” sulla speranza: “La si può coltivare” Di Carlotta Vissani

D. C. (Dopo Christie) Trilogia in salsa ispanica: l’eroina Scott sgomina mafiosi russi sulla Costa del Sol È un fenomeno stranamente intrigante quello di Antonia Scott, la trentenne iperintelligente protagonista del thriller ispanico del momento, Lupa Nera di Juan Gómez-Jurado (traduzione di Elisa Tramontin). La trama è una sorta di complottone alla Larsson buonanima – non a caso questo è il secondo volume di una trilogia – ma lo stile, il ritmo […] Di Fabrizio d’Esposito