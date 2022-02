L’ex centrocampista della Juventus Beppe Furino è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, in provincia di Torino. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni ’70 e ’80, ha avuto un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e al momento è escluso l’intervento chirurgico.

Furino, uno dei giocatori-simbolo della Vecchia Signora, della quale ha indossato la fascia di capitano dal 1976 al 1983, ha contribuito alla vittoria di 8 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni (l’attuale Champions League). Furino era un mediano aggressivo, infaticabile e duro nei contrasti, nonostante il fisico non imponente. Per queste caratteristiche si guadagnò da parte dei tifosi il soprannome di “Furia”, ripreso anche dal giornalista Vladimiro Caminiti che lo fece diventare “Furia-furin-furetto”, affiancandolo a quello di “Capitano con l’elmetto”. In nazionale, con la quale è stato vicecampione mondiale nel 1970, non riuscì invece a essere protagonista come in casa juventina.