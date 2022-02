Come volevasi dimostrare, e com’era chiaro fin dall’inizio a tutti fuorché a Mattarella e a Draghi, il “governo di tutti” non esiste. Presto o tardi gli cade la maschera e si rivela per quello che è: il “governo di nessuno”. Mattarella, che un anno fa lo escogitò con la ridicola formula del “governo di alto […]

Il dossier Molestie e morti: tutti i perché della rivolta Studenti in corteo in 40 città. Cosenza protesta. In piazza i ragazzi del liceo occupato contro gli abusi di un prof. Che tra iter complicati ed errori procedurali spesso vanno avanti per anni Di Virginia Della Sala

Sbarramento Il “campo largo” Pd-destra è contro il salario minimo Inizia la discussione in commissione al Senato e arrivano gli emendamenti per smontare la legge che prevede il tetto a 9 euro l’ora Di Roberto Rotunno

Firenze L’ex socio di Renzi sr.: “Voglio salvare Matteo dal massacro” Bancarotta. Al processo che vede imputato Tiziano depositate pure le email scritte da Massone. Nel 2018 gli diceva: “Io mi fido di te” Di Marco Grasso

Germania Monaco, quant’è chic parlare di sicurezza e soprattutto di affari La riunione dei 500, tra capi di Stato e lobbisti: la crisi Ucraina è solo uno dei tanti temi alla “Davos con le pistole” Di Cosimo Caridi

Ale e Franz “La prima volta? Cacciati. Dopo 30 anni siamo qui…” Il duo comico è in tournée con lo spettacolo “Comincium”: “Alcuni sketch li abbiamo eliminati: la pandemia ha cambiato le cose. Un mito? Jannacci” Di Stefano Mannucci

Maggioranza a pezzi Draghi costretto a calmarsi “Rivedremo il confronto” Quando finisce il giro di tavolo e ogni ministro ha finito di illustrare il proprio provvedimento, il premier Mario Draghi si concede un intermezzo prima delle domande dei giornalisti: “Avete visto che bravi ministri che ho?! – sogghigna – ho un bellissimo governo”. La butta sul ridere, in conferenza stampa, per stemperare la tensione dopo […] Di Gia.Sal.

C’è Speranza: “15 milioni per le famiglie di medici morti” Dopo le polemiche per la bocciatura in Senato di un emendamento in sede di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021 che lo richiedeva, il Consiglio dei ministri ha approvato un fondo per gli indennizzi alle famiglie dei medici e del personale sanitario morti per Covid-19 di 15 milioni di euro. L’indennizzo riguarda i medici non […] Di RQuotidiano

Covid-19 Prof in sciopero della fame contro il Super green pass “Ieri giravo per Roma con un piccolo cartello ‘sciopero della fame – no discriminazione’ e mi ha fermato ben due volte la polizia per identificarmi. Per loro era una manifestazione non autorizzata anche se ero da solo con la mia compagna. Mi hanno chiesto: ‘Contro cosa protesti?’. Ho spiegato e loro: ‘Ma allora sei no […] Di Alessandro Mantovani

Processo strage 1980 L’accusa: “L’alibi di Bellini smontato da sua moglie” Maurizia Bonini, ex moglie di Paolo Bellini, “merita una patente di assoluta credibilità, perché demolisce l’alibi dell’ex marito, che lei stessa aveva aiutato a creare”. Ne è convinto il Pg Nicola Proto, che ha cominciato la sua parte di requisitoria del nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980 a Bologna, che vede come principale […] Di RQuotidiano

277 in salvo Incendio sul traghetto Grimaldi tra Corfù e Brindisi: “Undici dispersi, nessun italiano” Il traghetto Euroferry Olympia della compagnia Grimaldi Lines è andato a fuoco vicino all’isola di Erikoussa, a nord dell’isola greca di Corfù mentre era in navigazione da Igoumenitsa a Brindisi. Rispetto a quanto spiegato nelle prime ore successive all’incendio, sviluppatosi attorno alle 4.30 di ieri mattina, non tutti i passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio […] Di RQuotidiano

L’ex sindaco di Roma Appello bis “Mondo di mezzo”: a Alemanno 1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito Gianni Alemanno è stato condannato a un anno e dieci mesi a Roma per traffico di influenze e finanziamento illecito nel processo d’Appello bis sul “Mondo di mezzo”. Lo stralcio è quello che vedeva l’ex sindaco di Roma imputato e inizialmente condannato per corruzione. È stata poi la Cassazione, nel luglio scorso, ad annullare la […] Di Vincenzo Bisbiglia

Processo d’appello Fallimento Ste, chiesta conferma pena Verdini La Procura generale di Firenze ha chiesto la conferma della condanna per Denis Verdini nel processo che vede imputato l’ex senatore di bancarotta fraudolenta per il fallimento della Società Toscana di Edizioni (Ste). In primo grado Verdini era stato condannato a 5 anni e 6 mesi. Il pg ha chiesto anche la conferma anche per […] Di RQuotidiano

Emergenza Covid nel 2020 Rivolta a San Vittore, condannati 4 detenuti Quattro condanne fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione e cinque assoluzioni. Lo ha deciso ieri pomeriggio la nona sezione del Tribunale di Milano, nel processo a carico di nove detenuti imputati per le rivolte nel carcere milanese di San Vittore avvenute a marzo 2020, nel pieno della pandemia di Covid. Le accuse […] Di RQuotidiano

Transizione In Italia si estrarrà più gas fino al 2031: il regalo per Eni Alla fine, nell’ormai tradizionale decreto bollette, arrivò anche il grande piano del ministro Roberto Cingolani per aumentare la produzione di gas nazionale, piano che potremmo definire un regalo a Eni, che ha il 90% della capacità estrattiva italiana e potrà incrementarla assai per i prossimi dieci anni con contratti garantiti che prevederanno “un’equa retribuzione”, questo […] Di Marco Palombi

Retromarcia Superbonus, tre cessioni in tutto e truffe punite con il carcere Lo scontro tra Palazzo Chigi e i partiti di maggioranza sulla vicenda dei crediti fiscali edilizi, in particolare il Superbonus, si è concluso con la tecnica del bastone e della carota. Nel decreto approvato in Consiglio dei ministri sono state previste multe e carcere per i furbetti del bonus. Ma c’è anche il dietrofront sullo […] Di RQuotidiano

Proposta “Infermieri e operatori tra i lavori usuranti” Sono gli altri eroi, un po’ dimenticati, della pandemia, che continuano a faticare per far riconoscere la propria professione come usurante: sono 371mila infermieri e 330mila operatori socio-sanitari (Oss), ora appesi alla speranza che un disegno di legge incardinato in Senato gli consenta di andare in pensione un po’ prima. La disgrazia di Sara Viva […] Di Pdr

A Casavatore (Napoli) Prof rimprovera classe, i genitori lo aggrediscono Un rimprovero collettivo perché la classe “faceva chiasso e disturbava la lezione”. Un rimprovero a quanto pare di troppo che ha fatto scattare ore dopo una spedizione punitiva nei confronti del professore, docente in una scuola media di Casavatore, nel Napoletano. La vicenda è raccontata su Facebook dallo stesso insegnante: “Stamane – scrive il prof. […] Di RQuotidiano

“Disturbiamo Trento” Festival Economia: Torino boicotta Laterza e se stessa “Cambiare le date significa annullare gli impegni presi e il lavoro fatto”. Giuseppe Laterza respinge al mittente l’appello a far slittare dall’inizio alla fine di giugno, per evitare incroci con Trento, il Festival dell’Economia di Torino. “Il mercato vive di diversità: c’è una grande domanda di informazione economica di qualità – sostiene l’editore –. Spero […] Di RQuotidiano

Dopo sette mesi Oggi torna la Gazzetta del Mezzogiorno Torna oggi in edicola, dopo quasi sette mesi di assenza, La Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano di Puglia e Basilicata. Il nuovo direttore responsabile è Oscar Iarussi. “Sarà – spiega – un quotidiano fortemente meridionalistico, non campanilistico, di servizio, che farà battaglie culturali sul versante Sud Europa/Mediterraneo”. La Gazzetta aveva cessato le pubblicazioni il 1º […] Di RQuotidiano

Il filosofo Processo all’assistente, Vattimo: “Ho soltanto aiutato le persone” “Sono un uomo che si è goduto la vita fino a quando non ha avuto qualche problema di salute e che ha aiutato e fatto stare bene le persone che gli stavano intorno”: così, rispondendo a una domanda della difesa, si è definito il filosofo ed ex europarlamentare Gianni Vattimo, 86 anni, comparso ieri in […] Di RQuotidiano

Venti di guerra. Donbass, via i civili, Putin oggi avvia nuove esercitazioni Il Cremlino denuncia un “deterioramento” della situazione nel Donbass, la regione nell’est dell’Ucraina abitata da russofoni, dov’è in atto dal 2014 una secessione da Kiev. Le lancette della crisi tornano ad avvicinarsi alla mezzanotte della guerra, nonostante la Russia annunci ulteriori ritiri: carri armati e un treno militare carico di personale e attrezzature dal confine […] Di RQuotidiano

Parigi Il Mali manda via i francesi, ma il Niger gli apre le porte Operazione Barkhane. Niamey teme per le sue frontiere e non si fida dei vicini golpisti. Anche la task force Takuba con gli italiani si prepara al trasferimento Di Luana De Micco

La storia La Muraglia Cinese sull’informazione Hong Kong. Già quattro i siti sul web resi inaccessibili per i loro temi pro-democrazia Di Sabrina Provenzani

Canada Protesta conto restrizioni Covid, la polizia arresta due leader I camionisti che per tre settimane hanno bloccato Ottawa contestando le restrizioni per la pandemia ieri sono stati costretti dalla polizia a sgomberare; e due leader sono stati arrestati. Si tratta di Tamara Lich e Chris Barber. Quest’ultimo secondo le indagini è uno degli organizzatori principali del Freedom Convoy, il “Convoglio della libertà”. Sia Lich […] Di RQuotidiano

In sala “Una femmina” ribelle vuole riscattare l’Aspromonte Bene il debutto di Costabile, si è ispirato a una inchiesta su donne e ’ndrangheta. Tolto il divieto ai minori di 14 Di Anna Maria Pasetti

Arte I Marchini, quando l’arte si fa “storia” Il 23 aprile 1959, chiunque a Roma – o altrove – si interessasse d’arte aveva un impegno irrinunciabile: l’inaugurazione de La Nuova Pesa, la galleria d’arte che il mecenate Alvaro Marchini aveva aperto al 99 di via Frattina. Per l’occasione, in vista della grande affluenza, la strada era stata chiusa: erano attesi Lucio Fontana, Renato […] Di Angelo Molica Franco

Il personaggio O’Doherty, 93 anni, dipinge finestre là dove ci sono soltanto muri ciechi Ci sono persone che riescono a esprimere i mille concetti dell’amore e della guerra con la sola lingua dell’arte. Brian O’Doherty è uno di questi. Pittore e critico d’arte irlandese, oggi ha 93 anni e vive a New York con la moglie Barbara Novak. Ma parte della sua vita l’ha passata nel borgo umbro di […] Di Francesco Ferasin

Il Libro Per “il Proust del Kentucky”, il sesso è puro Per lui nel sesso non c’era quasi mai stata gioia, piuttosto vergogna, ansia, paura. Non aveva mai davvero desiderato nulla di duraturo. Aveva accettato che la passione scemasse, che gli amori si dissolvessero, senza una ragione precisa. Preferiva la libertà, collisioni estreme, sesso occasionale e tanti saluti. Quello che aveva provato per R., però, era […] Di Carlotta Vissani

D. C. (Dopo Christie) Tra la solitudine e il berlusconismo, il congedo dolente di Norberto Melis Il commissario Norberto Melis non poteva sperare in un congedo migliore. Ché Hans Tuzzi alias Adrian Bon conclude la saga del poliziotto (sedici titoli) con un superbo romanzo che rifulge appieno del suo talento di scrittore, laddove lo stile è al solito elegante e ironico e la tanto bistrattata forma è anche sostanza. Dire addio […] Di Fabrizio d’Esposito