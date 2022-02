Un cittadino dominicano di 26 anni, Juan Ramon A., è stato arrestato per aver accoltellato all’addome un 25enne ghanese durante una rissa in un parcheggio a Rescaldina, in provincia di Milano. È accaduto sabato 12 febbraio intorno alle tre di notte, quando i due – in compagnia di alcuni amici – si sono incrociati in un pub. Secondo quanto riferisce MilanoToday, il 26enne ha colpito con uno schiaffo da dietro la vittima, che ha chiesto spiegazioni. Una volta usciti dal locale, dalle parole i due sono passati alle mani e il 25enne è stato aggredito da tre persone. Poi la coltellata e la fuga con la macchina nella quale sono state trovate poi evidenti tracce di sangue. Tracce riscontrate poi anche sulle scarpe e sul giubbotto di Juan A., i cui indumenti sono stati tra l’altro riconosciuti dai presenti. Quella stessa notte, i carabinieri hanno ascoltato i testimoni presenti sul luogo e sono risaliti al presunto aggressore, che è stato rintracciato a casa di sua mamma, poco distante, mentre dormiva.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare per il cittadino dominicano nel carcere milanese di San Vittore. Il fascicolo passerà sotto la competenza territoriale della Procura di Busto Arsizio e il caso verrà affidato al pm Flavia Salvatore. A sfavore dell’aggressore ha pesato un precedente: appena lo scorso 20 gennaio, infatti, era uscito dal carcere dov’era stato ristretto per tentato omicidio. Il giovane è stato riconosciuto anche da alcuni testimoni nel gesto materiale di accoltellare il rivale. Il 25enne accoltellato ha dovuto essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.