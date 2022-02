“Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha lodato il suo stesso esecutivo poco prima di aprire alle domande dei giornalisti. Rispondendo ai cronisti, poi, Draghi, dopo la “strigliata” ai capidelegazione delle forze di maggioranza per richiamarli all’ordine, ha specificato che sicuramente “vedrò i partiti”. “Ma li vedo regolarmente – ha specificato – non devo fare uno sforzo particolare per vederli, anche il colloquio personale con loro è continuo”.

Parlando poi delle divergenze interne all’esecutivo, sempre rispondendo alle domande, il premier ha specificato: “Sì ci sono diversità di opinioni”. “Ieri quel che ho fatto è semplicemente ricordare quello che è il mandato del governo – ha spiegato – creato dal Presidente della Repubblica per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati che sono sicuro riusciremo a conseguire. È con il massimo rispetto che ho detto le cose che ho detto ieri. Se necessario rivedremo certe forme di dialogo e confronto, ma teniamo dritta la barra del timone”.