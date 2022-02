A Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, un uomo di 33 anni (L.O.) è morto questa mattina per un incidente di caccia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Bra, l’uomo è stato colpito accidentalmente da un proiettile sparato durante una battuta di caccia nella località di Baroli.

A renderlo noto è il 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di due gruppi di cacciatori che si sarebbero ritrovati nella stessa area boscosa non intenzionalmente.

Il 33enne si trovava con un compagno, ma sarebbe stato colpito da un terzo cacciatore di un altro gruppo di caccia, forse scambiato per un cinghiale a causa della distanza di alcune decine di metri. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sulla vicenda: le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto sono ancora in corso.