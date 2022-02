“I vertici del M5s possono decidere di rifare le votazione domani, non cambierebbe nulla: Conte vincerebbe col 99% dei consensi tra gli iscritti. La sua leadership non è in discussione”. A dirlo è il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito alla sospensione, decisa dal Tribunale di Napoli, del nuovo statuto del Movimento e dell’elezione di Giuseppe Conte. Secondo Travaglio, infatti, se anche dovessero esprimersi le persone iscritte nei sei mesi precedenti al voto, che erano state escluse, il gradimento di Giuseppe Conte salirebbe. “Tutto ciò che stiamo dicendo su Grillo e Di Maio non ha alcun senso – ha aggiunto – Di Maio non ha elettori, ha la forma della poltrona e così viene visto all’esterno”.

