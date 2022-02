Arriva la terza medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nel singolo maschile di slittino alle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell’austriaco Wolfgang Kindl. Lo slittinista azzurro, cugino di Kevin Fischnaller, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi, ha difeso il terzo posto dall’assalto di Felix Loch e del lettone Kristers Aparjods.

Fischnaller ha costruito la sua prestazione facendo registrare il tempo di 57”420 nell’ultima manche, nelle tre precedenti aveva chiuso col crono di 57”361, 57”444 e 57”461. Chiude in 11esima posizione l’altro azzurro in gara, Leon Felderer, col tempo totale di 3’51”840. Il carabiniere altoatesino, terzo dopo le prime 3 run, ha chiuso col tempo totale di 3’49”686, attardato di circa 8 decimi da Kindl e circa 9 dall’oro di Ludwig. Per l’Italia si tratta della medaglia numero 18 nella storia dello slittino azzurro. Un podio nella disciplina mancava dal bronzo di Armin Zoggeler ai Giochi di Sochi 2014.

Con Fischnaller si arricchisce quindi il bottino della spedizione azzurra dopo gli argenti nello short track conquistati da Francesca Lollobrigida e dalla staffetta mista composta da Martina Valpecina, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e da Arianna Fontana, che ha quindi portato a quota 9 il suo personale bottino olimpico di podi. Dopo le prime due giornate di gare l’Italia è quindi in undicesima posizione nel medagliere, guidato dalla Norvegia con 2 ori e un bronzo.