“A me diverte”. Il commento di Amadeus ha tranquillizzato tutti i fan del FantaSanremo, quest’anno powered by SkyWi-Fi. Si tratta di una sorta di Fantacalcio, però con i cantanti di Sanremo. Ma quanto hanno totalizzato gli artisti prestandosi al gioco? Vediamo insieme qualche punteggio, partendo dall’ultima serata, quella di ieri 3 febbraio. Solo 35 punti per Ana Mena, Matteo Romano, Fabrizio Moro e Noemi. Ancora più in basso Giovanni Truppi e Massimo Ranieri (30 punti), Rkomi e Iva Zanicchi (25 punti). Addirittura zero punti per Le Vibrazioni. Salendo invece troviamo Irama a 40 punti, Aka7Even, Giusy Ferreri ed Elisa con 50 punti, La Rappresentante di Lista e Ditonellapiaga con Rettore 55 punti, Michele Bravi 65, Highsnob e Hu 70 punti mentre Achille Lauro 75.

Nella parte alta della classifica del FantaSanremo ci sono invece: Gianni Morandi e Tananai (80 punti), Mahmood e Blanco insieme a Sangiovanni e Dargen D’Amico 85 punti. 105 punti per Yuman e ben 125 punti per Emma Marrone. Cosa ha fatto la cantante salentina? Pro femminismo (10 punti), ornamento floreale (10 punti), presentata da ospite (10 punti), il cinque ad Amadeus (15 punti), ringraziamento al pubblico (5 punti), esibizione dopo mezzanotte (5 punti) e ancora il ringraziamento all’orchestra (10 punti) , la posizione in classifica parziale (10 punti) ma soprattutto l’inseguimento dai carabinieri, che vale ben 50 punti. Si tratta di punteggi provvisori, bisognerà attendere la finale per scoprire il vincitore.

Ecco invece qualche punteggio delle prime due serate: Achille Lauro scalzo (- 1o punti), ma con l’ombelico in bella vista (+5 punti). Dargen D’Amico: Baci al pubblico (+ 10 punti), Occhiali da sole (- 5 punti), Battere il cinque ad Amadeus (+ 15 punti); Rkomi invece: outfit monocromo (+ 10 punti), ringraziamento pubblico (+ 10 punti) e batti cinque ad Amadeus (+ 15 punti) ma attenzione: -10 punti per l’utilizzo dell’Autotune. Mahmood&Blanco? 25 punti grazie all’outfit monocromo, il ringraziamento al pubblico e la fantasia floreale. Michele Bravi sembra agguerritissimo: ben 125 punti grazie alla fantasia floreale, l’outfit monocromo, il ringraziamento al pubblico, quello all’orchestra, il cinque ad Amadeus e poi “FantaSanremo” e “Papalina” urlati sul palco. Anche Aka7Even non ha scherzato: 145 punti grazie a: Fantasia floreale, saluti a Zia Mara, “Papalina” sul palco, “FantaSanremo” sui social e sul palco, il cinque ad Amadeus, il ringraziamento a pubblico e orchestra e perché presentato dalla co-conduttrice. Stesso punteggio, altissimo, per Highsnob e Hu grazie ai baci al pubblico, l’outfit monocromo, ‘Papalina’ e ‘FantaSanremo’ gridati sul palco ma anche l’esibizione dopo la mezzanotte, il ringraziamento al pubblico e il cinque ad Amadeus. Anche 10 punti perché diretti dal maestro Enrico Melozzi. Dargen D’Amico aveva perfino cambiato il testo della propria canzone dicendo ‘Zia Mara’. Insomma: la competizione è forse più sentita della stessa gara di Sanremo. Se sia un bene o meno, lo lasciamo al giudizio di ognuno.