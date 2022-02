“Abbiamo avuto tanta paura, anzi più che paura. Tamara era certa che fossero in due. Uno l’ha visto in faccia ed è stata una scena da film horror: aveva una folta testa di capelli mori come se fosse una parrucca. Occhiali con montatura nera e a volto scoperto. Età sui 50 anni. Considerate le circostanze immagino sia stato terrificante. In più tutto è successo in casa, tanto che la porta era già stata spalancata”. A parlare è Stefano Gori, il marito di Tamara Cantelli, la nota speaker di Radio Gamma aggredita a coltellate nella serata di martedì 1 febbraio mentre stava rientrando nella sua casa di Savignano sul Rubicone, nel bolognese. L’uomo ha ricostruito al Corriere della Sera quei terribili momenti, fornendo i dettagli che la moglie gli ha rivelato dal letto d’ospedale in cui è stata ricoverata in gravi condizioni: si è salvata per miracolo. “Che Tamara sia viva – ha spiegato Gori, che è anche il fondatore di Radio Gamma – è un miracolo. Io credo negli angeli custodi e credo anche che abbiano avuto un bel da fare con lei. Adesso sta meglio. Certo, il recupero sarà molto lungo, ma se ci sarà un recupero vuol dire che si è vivi”.

“Ha rischiato di perdere una mano e l’intervento che ha subito è stato estremo – ha proseguito Gori -. Anche per questo dico che è stato un miracolo. Il recupero sarà molto lungo ma se c’è un recupero significa che c’è vita. Ha subito già parecchie operazioni. In particolare due al tendine radiale e allo scafoide, dove le hanno dovuto inserire un perno. Ma le cose ora stanno volgendo al meglio. Sono scaramantico e non voglio dire la data esatta ma credo che le dimissioni dall’ospedale arriveranno presto”. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei malviventi, riusciti a fuggire dopo l’aggressione, avvenuta nel cortile della loro abitazione: da una prima ricostruzione, uno di loro è l’autore materiale; l’altro invece faceva da palo. L’ipotesi è che si sia trattato di un tentativo di rapina, anche perché sono stati ritrovati il telefonino e la borsa di Tamara Cantelli: mancano il portafogli e poco altro.