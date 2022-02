“Non ho un’opinione precisa sul lavoro di Checco Zalone, ma se lui solleva un dibattito che porta qualcuno ad avere una convinzione, credo sia comunque un momento di valore”. Così Drusilla Foer commenta la performance dell’attore comico pugliese ieri durante la seconda serata del Festival Sanremo 2022, apprezzato ma anche criticato da più parti in particolare per la sua “favola” sull’omofobia. “Non mi oppongo mai, mi metto sempre a disposizione del dubbio e dell’inaspettato. Sono anche spesso disponibile a scalzare le mie opinioni – premette Drusilla – Poi ci sono dei casi in cui non so se una cosa mi è piaciuta molto o mi è piaciuta poco. In questo caso io credo che Checco abbia fatto un’operazione molto forte, ha smosso le acque e dove ci sono delle acque smosse io sono sempre contenta”.

Quindi Drussila Foer ha commentato il Festival, facendo anche ironia: “- riconosce – “Ho trovato serate di affettività. Mi sembra che ci sia molto affetto e sono contenta e intendo divertirmi. Sono contenta perché forse dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival, ma insomma, non mi sembra manchino”.