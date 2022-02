Michelle Hunziker conosce bene il Festival di Sanremo, avendoci partecipato in veste di valletta e co-conduttrice prima nel 2007 e poi nel 2018. Quest’anno, invece, lo sta guardando da casa. E così si ritrova ad ascoltare e condividere con i fan la canzone che, evidentemente, l’ha colpita maggiormente. “I love this song…”, scrive su Instagram in un video in cui, con effetto bianco e nero, canta ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco. “E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle”, canta Michelle emozionata.

Una canzone dalla melodia romantica che potrebbe far pensare ad una dedica. Visto lo sguardo malinconico della conduttrice svizzera, chissà che la dedica non sia per Tomaso Trussardi. Con lui ha condiviso un’intensa storia d’amore durata più di 10 anni e che ha portato alla nascita anche di due bimbe: Sole (2013) e Celeste (2015). Ma forse è solo il sogno dei fan, che vorrebbero che la coppia – che da poco ha ufficializzato la separazione – tornasse insieme.