Negli ultimi due anni abbiamo sentito parlare di bonus per la casa, per i monopattini, per tv e decoder, per le famiglie e per le imprese. Quello per il vaccino, però, mancava. Ecco allora che qualcuno ha ideato una truffa ad hoc, che anche questa volta usufruisce di Whatsapp per sottrarre informazioni sensibili. Il meccanismo? Il primo passaggio è quello già utilizzato per altre truffe online – o phishing – , ovvero un messaggio proveniente da un contatto reale che ci informa di questa incredibile (fake) news: “Ciao, ho appena saputo che il Governo ha approvato un bonus di 500 euro per chi riceve una dose di vaccino anti-Covid, al fine di aumentare il tasso di vaccinazione. Se ti sei già vaccinato richiedi qui il tuo bonus di 500 euro“.

Al termine del messaggio è poi presente il link che rimanda a una falsa pagina del ministero della Salute in cui si annuncia la presenza di questo premio in denaro per i vaccinati. Neanche a dirlo, per riscuoterlo è necessario compilare un form che chiede, tra le altre cose, dati bancari e numeri cellulare. E così le nostre informazioni vengono rubate dai malviventi che le utilizzano per sottrarre soldi o sottoscrivere servizi in abbonamento. Dunque attenzione: è sempre bene informarsi attraverso siti sicuri ed ufficiali oppure contattare la Polizia Postale, qualora si sia caduti nella truffa o si abbia bisogno di delucidazioni al riguardo.