Uno dei ponti più iconici di Rotterdam verrà parzialmente smontato per consentire il passaggio del nuovo yacht di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, infatti, ha deciso di commissionare la costruzione di un enorme yacht alla società navale Oceanco di Alblasserdam, a est di Rotterdam: la nuova imbarcazione costerà 430 milioni di euro e sarà lunga 127 metri. Lo scafo a tre alberi sarà così grande da non poter passare sotto il Koningshaven, noto ai residenti di Rotterdam come “De Hef”.

La soluzione trovata dal comune è quella di smantellare temporaneamente il ponte storico per far passare lo yacht: dato che “De Hef” non si può alzare come un ponte levatoio, fanno sapere dall’amministrazione della città olandese, è una scelta di semplice pragmatismo quella di decidere di smontarlo nella sua parte centrale. A coprire i costi dell’operazione saranno Oceanco e lo stesso Bezos.

La scelta del comune ha attirato molte critiche da parte dei residenti, visto che “De Hef” è considerato un monumento simbolo della città: costruito sul finire degli anni ’20, è stato ricostruito negli anni ’40 dopo aver subito un bombardamento da parte dei nazisti.