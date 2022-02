Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, riassume a “Otto e mezzo” (La7) la fibrillante settimana quirinalizia, confrontandosi vivacemente con la giornalista de Il Corriere della Sera, Monica Guerzoni.

Travaglio spiega: “Il nome di Elisabetta Belloni è stato sul tavolo di tutto il centrosinistra per un mese, senza che nessuno avesse messo veti. Salvini poi è stato invitato da Conte e Letta, che gli hanno proposto Belloni e Severino. Salvini ha parlato con gli alleati e la Meloni gli ha detto che Belloni andava bene. C’era una sola parola data e un accordo tra Salvini, Meloni, Letta e Conte. Il giorno è stata messa in votazione la Belloni, ma a quel punto – continua – si sono scatenati Di Maio, Guerini, Renzi. E Letta si è sentito messo in minoranza perché il Pd non è un partito, ma un insieme di tribù che non può rinunciare ai renziani interni capitanati da Guerini. Così la Belloni è stata impallinata da Letta, Di Maio, Renzi e Forza Italia. Ricordo che il Pd ha addirittura inviato ai suoi parlamentari un messaggio chat, pubblicato dal Riformista , dicendo di votare la Belloni”.

A Guerzoni che taccia Conte di ‘aver ondeggiato di qua e di là’ e di aver dialogato con Salvini nei momenti cruciali, il direttore del Fatto ribatte: “È esattamente quello che ha fatto Letta, solo che quando Letta parla con Salvini, si chiama ‘dialogo’. Quando invece è Conte a parlare con Salvini, si dice ‘ondeggiare’. Per eleggere il presidente della Repubblica, come è noto, dovevano parlare con tutti. Conte è stato delegato da Letta a parlare con Salvini in certe fasi. Poi Letta ha fatto saltare l’accordo dove, peraltro, era anche presente. È stato Letta – conclude – a dire che bisognava decidere il capo dello Stato anche con la Meloni, tant’è che l’ha pure incontrata. Parlare con l’altro fronte per eleggere il presidente della Repubblica insieme mi sembra che fosse lo scopo di tutti. O lo può fare qualcuno che si chiama Letta ed è nipote di quello zio? Ma poi, per il Mattarella bis, come si fa a dire che ha vinto Letta quando il Pd aveva presentato una legge per vietare la rielezione del capo dello Stato?“.