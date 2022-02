Ornella Muti, co-conduttrice della serata inaugurale del Festival di Sanremo, ha ricevuto un mazzo di cannabis da parte del Comitato Promotore Referendum Cannabis. A consegnarglielo Antonella Soldo di Meglio Legale, co-promotore del Referendum Cannabis Legale insieme all’Associazione Luca Coscioni. Il referendum nell’estate 2021, in una sola settimana ha raccolto oltre 600.000 firme ed ora è in attesa del vaglio della Corte Costituzionale.

Da tempo l’attrice è vicina al tema della legalizzazione. Ha dichiarato più volte di essersi avvicinata a questa pianta in occasione della malattia della madre. Un’esperienza che l’ha portata alla decisione di aprire in Salento l’Ornella Muti Hemp Club, un’associazione – nata da un’idea della figlia di Muti, Naike Rivelli – che aiuta i pazienti che hanno necessità di cannabis medica e fa informazione sul tema, fa sapere l’associazione Coscioni in un comunicato.

Muti, insieme alla figlia Naike Rivelli, è stata tra le prime a sottoscrivere e promuovere la raccolta firme per indire un referendum sul tema. Ad accompagnare il mazzo per Ornella Muti, un biglietto e il nastro verde da allacciare al polso diventato ormai simbolo degli oltre mezzo milione di italiani che hanno firmato la richiesta di referendum e che chiedeno di poter andare al voto in primavera.