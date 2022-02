Si vociferava ormai da settimane e ora è arrivata la decisione ufficiale: Gianmaria Antinolfi è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri 31 gennaio, l’imprenditore ha dapprima preso del tempo e poi ha comunicato l’intenzione di uscire. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Mi sono preso tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto l’ex fidanzato di Belén Rodriguez -. Questa decisione non è dipesa da me, non solo almeno. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso è arrivato il giorno, è finita la pacchia”. “Ecco sì, è tornato il momento di andare a lavorare, vai a lavorare“, ha commentato ironicamente il conduttore.

Dopo aver salutato gli altri concorrenti, Gianmaria è entrato in studio, accolto da un caloroso applauso del pubblico. “Grazie per avermi capito sempre”, ha detto Antinolfi ad Alfonso Signorini abbracciandolo. Infine ha concluso: “Sono imbarazzatissimo”, poi è andato a baciare Federica Calemme, la fidanzata conosciuta nella Casa di Cinecittà. A questo punto non ci sono più dubbi: le voci che giravano sul conto di Antinolfi erano vere. “O va via o perde il lavoro”, era stata l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia.