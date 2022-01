“Era in cabina di regia, anche lui chiarirà”. E “non a me, ma agli iscritti”. Giuseppe Conte, per rispondere alle accuse pubbliche di Luigi di Maio, ha aspettato che passasse la notte. E’ quasi l’ora di pranzo di una domenica post elezioni quirinalizie, quando il presidente 5 stelle annuncia che farà alcune dichiarazioni davanti a casa. Deve rispondere all’ex capo politico che ieri l’ho accusato di “aver fallito” e ha chiesto una “riflessione interna”, aprendo una guerra che era latente da mesi e che è stata dichiarata proprio mentre i partiti cercavano di superare la botta della rielezione di Mattarella. “Se Di Maio parla di fallimento, se di Maio ha delle posizioni le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ministro l’ho fatto partecipare. Ci chiarirà perché non ha chiarito questa posizione, e soprattutto ci chiarirà i suoi comportamenti, non a Conte agli iscritti”. E ancora: “L’ho detto prima io, un chiarimento ci sarà senz’altro. Di Maio avrà modo di chiarire il suo operato e la sua agenda se era condivisa o meno tranquillamente”.

Poi fermandosi a parlare con alcuni passanti, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, a proposito della presidente donna ha dichiarato: “Posso dirlo? Eravamo ad un passo… l’avevano chiuso l’accordo”. Un gruppo di persone lo ha applaudito quando è uscito dal portone di casa e lui ha replicato: “Non date troppo retta a quello che scrivono sui giornali, una cosa come questa non la leggerete e non la vedrete neanche in tv…”. “I rapporti con il Pd per quanto mi riguarda sono ottimi”, ha detto ancora, “con Letta ci siamo sentiti anche stamattina, quindi nessun equivoco”. E ha sottolineato che “la nostra linea politica, l’asse con il Pd non cambia”. “In questi giorni ho letto un sacco di fesserie, semplicemente perché nelle trattative abbiamo avuto una struttura bilaterale di incontri avete iniziato a fantasticare”, ha aggiunto Conte, spiegando che “mi sono confrontato direttamente con Salvini, ma anche Letta si è confrontato direttamente con Salvini”.