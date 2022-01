Sono 104.065 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 137.147. Le vittime sono invece 235. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 818.169. Il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri (quando il numero dei tamponi era 999.490). Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.

Dati regionali – La Lombardia scende sotto quota 15mila casi. Con 147.338 tamponi eseguiti, il numero dei nuovi positivi è di 14.558 il numero di nuovi positivi, con una percentuale in discesa al 9,8%. L’Emilia Romagna registra 13.091 nuovi casi di positività, sulla base di oltre 56mila tamponi. Si contano 33 morti. Nel Lazio, su un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi e 7 decessi. I casi a Roma città sono a quota 5.620. Il Veneto resta sopra quota 11mila: 11.233 nuovi casi e 12 decessi. In Campania si contano 9.814 contagi su 75.929 test esaminati, 9 i decessi. Il Piemonte ne registra 6.244 su 58.480 tamponi eseguiti, con 11 morti.