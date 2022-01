“No, meglio di no”. Questa la risposta di Giulia De Lellis ad un fan (5.1 milioni su Instagram) che le chiedeva un commento sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (che partecipò al GFVip nel 2017) ha poi aggiunto: “Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così“. A cosa si starà riferendo in particolare l’influencer nata a Zagarolo (Roma) nel 1996?

Per qualcuno sarebbe una frecciatina nei confronti del conduttore Alfonso Signorini, con cui De Lellis in passato ebbe degli attriti: “Sei una maleducata e ignorante”, le urlò contro Signorini quando a condurre il programma era ancora Ilary Blasi e lui ricopriva il ruolo di opinionista. Forse De Lellis si riferiva invece alle accese polemiche relative, ad esempio, a Katia Ricciarelli, tacciata di omofobia e razzismo? Impossibile chiarire questo dubbio, perché l’influencer non ha aggiunto altro e, probabilmente, non tornerà neanche più sull’argomento.