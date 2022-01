“Prima di rassegnarsi a un Aventino di bandiera, i partiti dovrebbero tentare dei nomi presentabili che possano piacere anche all’altra parte. E certamente una figura come quella di Franco Coppi, che è un grande giurista, sarebbe adatta. È l’avvocato di Berlusconi, ma l’ha sempre difeso tecnicamente, senza attaccare i magistrati”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, tracciando l’identikit ideale per il prossimo Capo dello Stato, nel corso del talk dedicato alle elezioni del presidente della Repubblica Quirinal Tango. Secondo Travaglio ci sono anche tra gli avvocati “grandi giuristi, non necessariamente di sinistra, che farebbero un’ottima figura. E che potrebbero ricoprire quella carica con grande dignità senza farci vergognare”. Della stessa opinione Antonio Padellaro. “Coppi certamente non è un uomo di sinistra, ma è un grande giurista e avvocato”. Vedi Anche Quirinal Tango, rivedi la diretta del talk sulla corsa presidenziale: oggi l’ospite di Antonio Padellaro è Marco Travaglio

