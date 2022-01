Continua oggi, giovedì 20 gennaio, alle 17 ‘Quirinal Tango’ il talk in diretta streaming a cura delle redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it insieme alla squadra di Loft Produzioni. Sul sito del quotidiano e sui vari canali social sarà trasmesso anche, da lunedì 24, tutti i giorni fino all’elezione del presidente della Repubblica.

Nata da un’idea di Antonio Padellaro, la trasmissione farà il punto sulla corsa presidenziale immaginata come un balletto tra i soliti personaggi che occupano la cosa pubblica, più che come una vera discussione sul Paese e sulla sua rappresentanza. I nomi in lizza, del resto, autorizzano questa lettura: l’immancabile Mario Draghi, uomo della Provvidenza a ogni latitudine, l’impresentabile Silvio Berlusconi, il salvifico, per la classe politica, Sergio Mattarella e poi una sfilza di nomi noti (li potete leggere sul nostro Toto-Quirinale in cui vi invitiamo a dire la vostra).

Il talk vedrà la presenza stabile dello stesso Padellaro, la conduzione di Silvia D’Onghia e David Perluigi, un collegamento quotidiano da Montecitorio dove con i giornalisti delle redazioni del Fatto e de ilfattoquotidiano.it seguiremo in diretta lo sviluppo degli eventi e poi tanti ospiti. Inizia Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it che sarà presente martedì 18 e, giovedì 20, Marco Travaglio con un collegamento dalla redazione di Milano con Martina Castigliani. Poi anche Andrea Scanzi, Gad Lerner, Maddalena Oliva, Silvia Truzzi, Tomaso Montanari e altre firme.

Ettore Boffano curerà la rubrica “Facce da Colle” con una retrospettiva storica, e ironica, sulle elezioni del passato, le maggiori curiosità, gli aspetti più nascosti delle 12 elezioni presidenziali che hanno costellato la Repubblica. E infine il gioco “faccia da Colle” in cui proveremo a disegnare, letteralmente, l’identikit del futuro presidente grazie alla vostra partecipazione. Sulla base del sondaggio Toto-Quirinale e delle segnalazioni che ci invierete via social, ogni puntata vedrà apparire il volto del possibile presidente sulla base delle vostre maggiori preferenze.

‘Quirinal Tango’ è un esperimento che mette in connessione diversi reparti della società editrice del Fatto quotidiano, la redazione del quotidiano, quella del sito e autori e tecnici di Loft Produzioni. Un modo per essere maggiormente a contatto con il pubblico, approfondire i temi, fare il giornalismo che più ci piace insieme alla nostra comunità di lettori.