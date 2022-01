Più telecamere, 500 nuovi vigili e un meccanismo di coordinamento tra Prefettura, Questura e Comune. È quanto vuole mettere in campo il sindaco di Milano Beppe Sala per la sicurezza della città dopo le aggressioni registrate a Capodanno in piazza duomo e dopo quella avvenuta pochi giorni fa contro un vigile. Il primo cittadino ha parlato in apertura del Consiglio comunale dedicato.

Le assunzioni saranno in due tranche: “Duecentoquaranta vigili entro Novembre di quest’anno e altri duecentosessanta a Novembre dell’anno prossimo – spiega Sala – Questo per il Comune è uno sforzo enorme, per questo, nel clima di collaborazione che qui è sempre esistito, ci aspettiamo un immediato rinforzo da parte dello Stato”.