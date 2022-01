È Arisa ad aprire la prima puntata del 2022 del talk “Programma” in diretta Facebook FqMagazine.it e YouTube Il Fatto Quotidiano dalle ore 18:30 con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’artista traccerà un bilancio della sua vittoria con Vito Coppola a “Ballando con le stelle” e presenterà anche il nuovo album “Ero romantica” che contiene 11 tracce in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità sofferto e struggente, ma anche sfacciato e disinibito. Nel disco ci sono malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance Anni 90.

“Mi piace sentirmi in pericolo, affacciarmi dal precipizio e vedere se c’è qualcuno disposto a prendermi in volo. Io mi butto per tutti perché non mi sento nessuno, perché al mondo esiste tutto e il tutto ha bisogno di tutti”, ha detto Arisa presentando il disco. Il nuovo progetto discografico è uscito per l’etichetta di Arisa che si chiama Pipshow ed è stato anticipato dai singoli “Ortica”, “Psycho” e “Altalene”, oltre che da “Potevi fare di più”, il brano interpretato al Festival di Sanremo 2021, scritto da Gigi D’Alessio.