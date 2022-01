Quando per la prima volta ha chiamato il time-out medico, con una mano sull'addome, a molti sono tornate in mente le immagini del suo ritiro nelle Atp Finals. Fortunatamente non era niente di così grave e Berrettini ha passato il turno in 4 set con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6, 6-3 in 3 ore e 10 minuti di gioco