Il primo ministro australiano, Scott Morrison, afferma che la dura politica del suo governo nei confronti dei visitatori che non sono vaccinati contro il Covid-19 non è cambiata mentre il suo governo si avvicina alla decisione sull’espulsione della star del tennis serbo Novak Djokovic. Il premier Morrison ha rimesso la questione nelle mani del ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke. “Questi sono poteri ministeriali che possono essere esercitati dal ministro Hawke e in questo momento non farò ulteriori commenti” sulla vicenda, ha detto Morrison in conferenza stampa. In attesa di sviluppi, il campione serbo è stato confermato come testa di serie numero 1 agli Australian Open. Il sorteggio del main draw è stato effettuato nella notte con un ritardo di un’ora e un quarto rispetto all’orario originariamente previsto proprio per le incertezze legate al caso del del tennista serbo.

Il numero uno del mondo di tennis è stato sorteggiato al primo turno con il connazionale Miomir Kecmanovic per poi eventualmente affrontare il vincente del match tra lo statunitense Tommy Paul e un qualificato e al terzo turno uno tra Sam Querrey e il torinese Lorenzo Sonego. Ai quarti, poi, l’ipotetica sfida tra il serbo e l’altro azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, remake, sul cemento, della finale di Wimbledon vinta da Djokovic.